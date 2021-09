Advogada quer anular sessão que livrou Bocalom de crime político-administrativo

Por 14 votos a 8, a base do governo na Assembleia Legislativa do Acre se articulou e manteve o veto do governador Gladson Cameli sobre o projeto de lei que trata da obrigação da Energisa de avisar antecipadamente, cerca de 48 horas antes, via Correio, acerca do corte de energia ao consumidor. A proposta, de autoria do deputado Gerlen Diniz (PP), obrigava também a concessionária a avisar sobre vistoria nas residências dos consumidores. Com a manutenção do veto, o PL foi derrubado e arquivado na casa legislativa.

De acordo com o PL que foi derrubado, as concessionárias seriam obrigadas a comunicar previamente o consumidor de que o fornecimento de energia elétrica será cortado, informando a partir de qual data haverá a suspensão do serviço. Normalmente, as empresas emitem este aviso na própria conta de água ou de luz.

Votaram para derrubada do veto os deputados Jenilson Leite, Edvaldo Magalhães, Roberto Duarte, Gerlen Diniz, Daniel Zen, Antônia Sales , Vagner Felipe e Meire Serafim. Os demais deputados votaram pela manutenção do veto.