Sem registrar mortes pelo 2º dia, Acre tem 19 casos de Covid-19

Pensando em facilitar o acesso à saúde da advocacia acreana, foi lançado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC), braço social da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), o mais novo benefício voltado à classe: o Telemed OAB, uma plataforma digital que abrange 22 especialidades de consulta online.

O serviço, que conta com diversas comodidades, entre elas, um ágil agendamento, acompanhamento do paciente, prontuário eletrônico integrado e receituário digital, foi construído através da parceria entre a CAAAC e a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), que buscaram os serviços da Conexa+, referência em telemedicina no Brasil.

“O Telemed foi pensado para que pudéssemos democratizar o acesso à saúde para a advocacia acreana. Sabemos que a realidade de grande parte da advocacia é não ter planos de saúde, então, buscamos uma plataforma que pudesse nos ofertar consultas médicas com preços acessíveis. Com esse serviço, podemos levar mais saúde para a advocacia do interior do estado, que carece de profissionais especialistas nessas regiões”, explicou o presidente da CAAAC, Thiago Poersch.

A partir de agora advogados e advogadas terão acesso a teleconsultas a partir de R$ 40,00. Segundo Poersch, essa é uma maneira de agregar às ações de saúde já realizadas pela Caixa de Assistência, mas desta vez com um programa definitivo e contínuo. “Desde o início da gestão, realizamos inúmeros eventos de saúde junto à Comissão de Direito Médico e Defesa da Saúde da OAB Acre, como, por exemplo, o Outubro Rosa de 2020, que atendeu mais de 300 mulheres, e as testagens de Covid-19, com mais de 200 pessoas atendidas em todo o estado do Acre”.

Para o presidente da Seccional, Erick Venâncio, esta é uma oportunidade da advocacia do Acre ter acesso à qualidade de vida e a serviços de prevenção, que evitem o adoecimento de profissionais da classe. “Gostaríamos que a advocacia fizesse bom uso desse benefício. Acreditamos que nesses tempos a preocupação com a saúde é extremamente importante, e é por isso que, com muita alegria, entregamos o Telemed OAB”, disse o presidente da OAB/AC.

O benefício é válido para advogados e advogadas que estiverem regularmente inscritos na OAB e em dia com a anuidade, e pode ser utilizado através do link: https://bit.ly/3DofEwW, ou acessando o site da Ordem. oabac.org.br. Além da plataforma Telemed, a CAAAC também conta com o serviço de Telepsicologia, com a empresa Psicologia Viva, que oferece psicólogos de forma virtual e com preços acessíveis, pelo site https://www.psicologiaviva.com.br/caaac/.

Vom informações da assessoria da OAB/AC.