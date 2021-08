Ministério da Saúde envia 28.430 de vacinas contra a Covid-19 ao Acre

Utilizando dados do IBGE, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre calcula que o abate de suínos cresceu 17,5% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, segundo os resultados da Estatística da Produção Pecuária.

De acordo com o levantamento, o número de cabeças de suínos abatidas no trimestre foi de 12.718, praticamente estável em relação ao trimestre anterior (quarto trimestre de 2020).

No primeiro trimestre deste ano, do total de suínos abatidos, houve uma produção de mais de mil toneladas de carcaças, aumento de 41,4% em relação ao mesmo trimestre de 2020 e, de 16,2%, em relação ao 4º trimestre de 2020. O Peso médio da carcaça subiu 21,2% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Os resultados para o segundo trimestre de 2021 e para as unidades da federação serão divulgados no próximo dia 10 de setembro.

Ainda não se sabe ao certo o que motivou a elevação. É possível que a proteína de porco esteja substituindo a de boi no prato do acreano devido ao preços mais altos da carne bovina.

Outras informações podem ser obtidas na página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.