Mais de 240 policiais militares e bombeiros são promovidos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou no início da noite desta segunda-feira, 30, a promoção de praças e oficiais, ocorrida no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Ao todo, foram promovidos 148 praças, 53 oficiais da Polícia Militar e 42 militares do Corpo de Bombeiros. O decreto de promoção dos militares ocorreu no último dia 21 de agosto, via Diário Oficial do Estado (DOE).

Em seu discurso, o deputado estadual Cadmiel Bonfim (PSDB) parabenizou os promovidos na solenidade. “Eu vi que a turma de 2000 são já, no mínimo, primeiro sargento. Eu abri mão da carreira de Militar para lutar pelos direitos da classe. Peço que envie os projetos de interesse da categoria”, disse.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli fez questão de agradecer a equipe governamental pelo empenho na realização das promoções. Cameli reforçou o discurso de harmonia entre os poderes do estado, no caso o legislativo e executivo. “Foram promovidos ao todo 243 militares. Eu tenho orgulho das nossas polícias, pois elas são sérias e honestas”, declarou.

O chefe do executivo fez críticas aos parlamentares que cobram a titulação da PM. “Será que estão preocupados que vocês vão receber a titulação? Sabiam que irei pagar na hora certa para não dá com uma mão e tirar com a outra. Eu não vendo ilusões”.

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) disse que as promoções são de fundamental importância na vida do militar. “O senhor respeitou todas as datas de promoções, e não demorou 12 anos no gabinete não. Eu reverencio a cada um de vocês pela dedicação a população acreana”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima (Progressistas), contou que a solenidade serviu para reviver o passado, onde serviu o estado. “Para quem serve a população e ao estado, é uma honra. Parabéns por cumprir todas as datas de promoções, na nossa época não eram assim, era na peixada, cheguei a ser preso e transferido para Manoel Urbano. O Flaviano Melo mandou me soltar e acabou com essa situação. Tenha orgulho da Polícia Militar, pois ela tem 99% de militares que não são corruptos”, ressaltou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, fez uso do dispositivo para elogiar o compromisso do governo com a realização das promoções. “Temos procurado fazer com que os cursos ocorram dentro das datas”.

Gomes ressaltou que um dos objetivos é realizar as reformas nos órgãos militares. “Temos apoio e recursos para realizar as benfeitorias para a PM”.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com