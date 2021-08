Neném Almeida parabeniza servidores pelo Dia dos Bancários

O deputado Neném Almeida (Podemos) fez uso das suas redes sociais para cumprimentar os profissionais que trabalham nas mais diversas funções de um banco e demais instituições financeiras pelo Dia dos Bancários, comemorado no dia 28 de agosto.

A partir do ano de 2017, através de conquista do do Sindicato dos Bancários, na época presidida pelo deputado Neném, o Estado do Acre através do Decreto LEI nº 3.247, de 27 de Abril de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de abril de 2017, passou a comemorar o Dia Dos Bancários.

Almeida que teve a sua formação sindicalista dentro desta categoria faz questão de enaltecer o trabalho realizado por esses profissionais: “A pandemia de Convid-19 deixou ainda mais claro a importância da atividade exercida por todos esses trabalhadores. Os bancários desempenham uma atividade essencial para toda a sociedade, garantimos a movimentação financeira do mercado”, comentou o parlamentar.

De acordo com Neném, a data 28 de agosto não foi escolhida por acaso, ela homenageia um momento histórico de extrema importância para esses profissionais no país. No dia 28 de agosto de 1951, o Sindicato de Bancários de São Paulo deliberou greve após receber uma proposta de reajuste salarial irrisória do governo. A convicção dos bancários daquela localidade resultou em um reajuste de 31% no salário da classe. Uma grande vitória para a categoria.

“O episódio ocorrido no ano de 1951 nos ensinou que apenas a luta nos garante. Tenho muito orgulho e respeito por fazer parte dessa categoria profissional. Estaremos juntos, sempre”, finalizou o parlamentar.