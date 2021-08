Acre segue com número de focos de queimadas mais de 50% acima do registrado no ano passado

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Foram mais 256 focos de calor registrados no Acre nesta quinta-feira (26). No ano, são 3.572 focos de queimadas, o maior volume desde o ano de 2005. Com relação ao ano passado, o total de queimadas deste ano é 53% superior, até 26 de agosto.

Feijó segue sendo o município com os maiores registros, foram mais 62 focos de queimadas nesta quinta-feira, chegando a 1.035 no ano. O município também continua entre os 10 do Brasil com os maiores níveis nos resultados anual, mensal e diário.

Sem chuvas efetivas há mais de 50 dias, o estado atingiu um nível extremo de seca na segunda metade de agosto. No entanto, no começo da noite desta quinta-feira, 26, todas as cidades da regional do Alto Acre registraram ocorrência de chuvas com trovoadas.

Para esta sexta-feira, o risco de fogo Médio, Alto e Crítico é previsto com intensidade no Leste e pontos no Oeste do estado do Acre. O risco de fogo Mínimo e Baixo é observado em pontos isolados no Leste e Oeste do estado, de acordo com o Boletim de Monitoramento de Queimadas.

De acordo com o último boletim do Monitoramento Hidrometeorológico, entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro há previsão de chuvas com volume acumulado na semana de até 50 mm para os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no oeste acreano.

Para os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, as chuvas deverão ficar acima da normalidade para o período. Nos demais municípios da região, a previsão é de até 20 mm de chuva e na região leste, onde estão as regionais do Baixo e Alto Acre, de até 15 mm.