Governo entrega de 57 motocicletas para produtores rurais da capital

O governo do Estado do Acre realizou na manhã desta quinta-feira, 26, a entrega de 57 motocicletas, da marca Honda, destinada aos servidores da EMATER e produtores rurais, em Rio Branco.

Segundo o governador Gladson Cameli, o objetivo é fortalecer a infraestrutura de transporte de técnicos de campo, a fim de intensificar a prestação de serviços da EMATER, através de atividades individuais e coletivas oferecidas aos produtores rurais, com intuito de acompanhá-los e orientá-los nas atividades produtivas, desde o plantio até a comercialização da produção agropecuária e extrativista.

Em seu pronunciamento, Gladson disse aos produtores que o investimento feito deve alavancar o escoamento da produção rural. “Tudo que pudermos fazer para ajudar a melhorar a vida de vocês, estamos fazendo. Inclusive, eu determinei que seja comprado dos produtores rurais, começando pela Educação”.

Cameli frisou que mesmo em meio a pandemia do coronavírus, o Governo vem fazendo as obras necessárias para melhorar as condições do homem do campo. O chefe do executivo destacou que nos próximos dias a equipe governamental vai abrir 45 processos licitatórios.

As compras dos veículos são oriundas de emendas parlamentares dos senadores da República, Márcio Bittar (MDB) e Mailza Gomes (Progressistas) por meio do Ministério da Defesa – Programa Calha Norte – Convênio 897745/2020. A aquisição das 57 motos custou R$ 518.700,00 (Quinhentos e dezoito mil e setecentos reais).

Os veículos devem realizar melhoria na infraestrutura básica de transporte de técnicos da EMATER, suprindo a necessidade da EMATER-ACRE na prestação de serviços à comunidade, complementando a frota de motocicletas e, consequentemente, sua capacidade de prestação de serviços. Aumento do número de Agricultores Familiares atendidos. Cada motocicleta atenderá, em média, 100 agricultores familiares, na faixa etária acima de 18 anos. Indiretamente, a população do entorno da comunidade atendida será beneficiada com a maior oferta de produtos locais, com preços competitivos.

O prefeito Tião Bocalom disse que essa entrega dos veículos foi feita quando ainda estava à frente da EMATER. “Quero agradecer o convite pois nós começamos isso lá atrás em julho de 2019. O projeto previa 150 veículos. Além disso, estava previsto doação de tablets para os produtores do campo”, explicou.

Já o líder do governo, deputado estadual Pedro Longo, parabenizou o trabalho desenvolvido pela Emater. Para ele, o sucesso começou na gestão de Bocalom e que teve apoio do governador Gladson Cameli. “O senhor tirou a Emater da extinção e recolocou como órgão ativo do governo. Agora, temos que dá condições de trabalho ao setor”.

O parlamentar destacou que o governo deverá destinar mensalmente R$ 100 mil reais para o custeio do órgão. “O agronegócio dos pequenos produtores está sendo olhado com respeito, sem assistência técnica não existe agronegócio no Acre. Governador, parabéns por essa iniciativa”, argumentou.

Estiveram presentes na solenidade, os deputados estaduais Cadmiel Bonfim (PSDB), Pedro Longo (PV) e José Bestene (Progressistas), além de representantes do senador Márcio Bittar e da senadora Mailza Gomes.