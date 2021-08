Erick Venâncio e Rodrigo Aiache devem disputar presidência da OAB do Acre em novembro

Ainda sem dia certo para acontecer, a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre deve ser disputada. Pelo menos duas chapas devem concorrer à eleição.

De um lado, o atual presidente da Ordem, Erick Venâncio, vai concorrer ao seu segundo mandato. A disputa vai ser uma novidade para Erick, que em novembro de 2018, foi eleito para o biênio 2019/2021 em que apenas sua chapa concorria ao pleito.

Aos 42 anos, Erick Venâncio Lima do Nascimento, é natural de Rio Branco, é casado e tem um filho de 8 anos. Formado pela Faculdade de Direito de Marília, é especialista em Direito Público e Mestrando em Direito e Ciência Jurídica pela Universidade de Lisboa. É advogado militante há 19 anos. Na OAB/AC já foi membro e presidente de comissões e Secretário Geral. Na OAB Nacional foi conselheiro federal por dois mandatos, Secretário da Comissão Nacional de Legislação e presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Foi também Conselheiro Nacional do Ministério Público na representação da Advocacia brasileira. Atualmente preside a OAB/AC.

Erick, que defende uma OAB sem nenhum atrelamento à partidos políticos, fala que tem mais que propostas e fala sobre as ações implantadas durante sua gestão. “Mais que promessas, sempre tivemos trabalho, projetos, que foram ou estão sendo concretizados e que impactaram diretamente na vida do advogado e da advogada.

Exemplos como Escritório Compartilhado, com estrutura física gratuita para todos os advogados que não conseguem ainda manter o seu próprio escritório, Central de Alvarás, com quase 6.000 atendimentos, Central de Prazos, que já iniciou sua atividade e está se consolidando como um importante instrumento de combate à morosidade processual” , afirma.

Venâncio lembrou ainda do Projeto Parlatórios, que já construiu e reformou quase 40 unidades em todo o sistema prisional do Acre, dando conforto e dignidade à advocacia e afirma que está em fase de implantação de mais duas importantes iniciativas: uma central de suporte técnico gratuito de informática para toda a advocacia e um curso de gestão em escritórios de advocacia.

“O Poder Judiciário possui uma variedade absurda de sistemas processuais, o advogado não pode passar o dia perdendo tempo com problemas técnicos nem se dar ao luxo de pagar um profissional para lhe dar suporte permanente. Quanto a gestão de escritórios é fundamental que a advocacia volte seu olhar para isso. Na realidade atual do mercado isso pode ser o divisor entre manter ou fechar um escritório. Hoje temos uma caixa de assistência da Advocacia presente e atuante, que efetivamente se preocupa com o bem estar do advogado e da advogada, implantando projetos de telesaude, atividades de lazer que refletem na melhoria da qualidade de vida, na saúde mental do advogado e da advogada. Nos últimos 2 anos e meio Foram mais de 300 auxílios concedidos à Advocacia. Para que você tenha ideia, a gestão anterior entregou a Caixa com cerca de 150 convênios, hoje temos mais de 650, todos consolidados dentro de um aplicativo próprio”, afirma o atual presidente da OAB no Acre.

Venâncio encerra lembrando que foi aprovado recentemente um projeto de energia fotovoltaica que economizará cerca de 200 mil reais por ano para a advocacia. “Esse dinheiro poderá ser revertido para novos projetos que impactem na rotina da advocacia, novos auxílios”, explica.

O adversário

Rodrigo Aiache Cordeiro, 41 anos, casado e pai de dois filhos, vai ser o concorrente de Erick Venâncio. Aiache tem visitado escritórios e conversados com advogados como parte da estratégia para conseguir votos.

Genro do ex-senador Jorge Viana, Rodrigo possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Acre, especialização em Direito Processual Civil pela PUC/SP e em Direito Tributário pela UNAMA e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é advogado e sócio proprietário do escritório Rodrigo Aiache.

“Em relação as propostas, informo que estamos construindo um plano de gestão para contemplar os anseios de toda a classe. A advocacia, por si só é uma profissão audaciosa e precisamos pensar em todos os bravos profissionais que a representam todos os dias”, destaca Aiache.

Rodrigo conta que tem coletando propostas e ideias para a construção de um plano de gestão participativo, com projetos realmente executáveis e que não representem somente “promessas”, mas sim objetivos, que ao longo de nossa administração pretendemos cumprir, um a um.

“Vale ressaltar que não estamos nessa construção apoiados com agências de marketing, mas sim com os próprios advogados, pois não há melhor profissional para propor projetos palpáveis para o futuro de nossa classe. Nesse contexto, nós estamos andando por cada rincão desse Estado e, com muita humildade, olhando no olho de cada colega e perguntando diretamente a cada um quais são os problemas, angústias e desafios pelos quais têm passado”.

Aiache faz críticas à atual gestão. “Atualmente, em que pese exista, a transparência na OAB é algo ainda que caminha na contramão do que realmente precisa ser feito. A classe precisa saber onde estão sendo investidos os seus recursos provenientes de suas contribuições e a anuidades e, para tanto, reformularemos o portal da transparência hoje em uso, onde serão inseridos, mensalmente, todos os balancetes, demonstração de gastos, bem como a relação de fornecedores e contratos firmados pela OAB Acre. Além disso, nessas andanças, já tivemos notícia que numa das varas do interior tem havido atrasos injustificados nas audiências e que nestas audiências o juiz sequer tem a consideração de ligar a web cam, o que é um desrespeito com a classe”, explica.

Outro ponto defendido por Aiache é autonomia financeira à Subseção do Juruá. “Aliás, depois de 15 anos de criação e respeitando os mais de 120 advogados que atuam na região, iremos permitir a independência financeira da subseção. É o mínimo que podemos fazer. Ainda como proposta, em respeito aos advogados do interior, pretendemos criar a Subseção do Alto Acre”, esclarece.

A eleição para OAB, Seccional Acre, para o biênio 2022/2024, ainda não tem data definida, mas deve ocorrer na segunda quinzena de novembro.