Acre recebe novo lote com 27.700 doses de vacinas contra a Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, foi um dos convidados do segundo dia do Primeiro Seminário da Associações Comerciais do Juruá, que acontece em Cruzeiro do Sul.

Compondo a mesa de honra e convidado a falar, Nicolau destacou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento e a economia do Acre.

“Existe a necessidades de cada vês mais nos unir para vencer as dificuldades e tratar do desenvolvimento de nosso estado tanto da classe política, empresarial e produtores rurais. As dificuldades são para todos e está em todos os setores, mas eu estou presidente do poder legislativo e estou a disposição para juntos mudar e vencer essas dificuldades, até porque também sou empresário e sinto na pele as dificuldades”, afirmou Nicolau.

O presidente da Aleac fez questão de cumprimentar diversos empresários que ajudam a movimentar a economia acreano como George Teixeira, acreano que preside a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB, Rubenir Guerra presidente da Federacre e proprietário do grupo Barriga Verde, Joao Fecury, diretor da Acisa. Adem Araújo do Grupo Araújo, Geraldo Raimar do Grupo Paranorte. Assuero Veronez, presidente da Federação da Agricultura do Estado, José Adriano presidente da Federação das Industrias, Marcos e Lameira, Superintendente do Sebrae, além de dar às boas vindas aos palestrantes, presentes ao evento.

Um agradecimento em especial foi feito ao prefeito de São Lourenço do Oeste (SC), Álvaro Caleffi, também presente ao evento. “Queria agradecer ao prefeito pela presença e parabenizar o trabalho que ele faz em seu município, que apesar de ser um município pequeno se destaca pelo tamanho da arrecadação, graças aos investimentos em infraestrutura”, disse Nicolau.