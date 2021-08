São Francisco, Atlético, Vasco e Galvez jogam nesta quarta, no Arena da Floresta

A bola volta a rolar pelo estadual de futebol nesta quarta-feira, 25, com duas partidas na Arena da Floresta. A partir das 15 horas, o primeiro jogo é entre Atlético e São Francisco. O Galo Carijó, segundo colocado, volta à ponta da tabela em caso de vitória. Já o São Francisco precisa da vitória para conseguir sonhando com a classificação para o segundo turno. O time católico é o quinto colocado com oito pontos ganhos. A partida terá como árbitro principal, Fábio Santos. Seus auxiliares serão Jean Carlos e Roseane Amorim.

A segunda partida, com início previsto para às 19 horas, terá o desafio de Vasco e Galvez. O time da cruz de malta vive problemas fora de campo com a saída na sexta-feira passada do treinador Oziel Moreira. O auxiliar Daniel Soares foi efetivado no cargo. Depois de um início avassalador na competição, o Vasco caiu de produção, tem apenas 7 pontos e ainda tem chances de classificação para o segundo turno.

Pelo lado do Galvez, o Imperador praticamente garantiu, faltando duas rodadas, classificação à próxima fase do Brasileirão da Série D, o que faz com que o time possa dar mais atenção ao estadual. Com 10 pontos, uma vitória praticamente o garante no segundo turno, como coloca o Imperador na briga pelo título.

As duas partidas serão transmitidas ao vivo pelo ac24horas, em parceria com a FFAC TV, a partir das 17 horas.