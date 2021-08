Bocalom, o homem de R$ 200 milhões!

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) quando questionado, sabatinado ou criticado sempre usa como argumento o fato de que, em apenas oito meses, economizou cerca de R$ 200 milhões. “Qual prefeito conseguiu essa economia”, questiona em tom de desafio. Na verdade, ninguém deve ter conseguido mesmo economizar tanto dinheiro público. Porém, a que custo? Tudo tem um custo. Inclusive político, para ele e aliados que o fizeram chegar à praça da Revolução em 2020.

Se os recursos retidos fossem privados, de um banco ou empresa qualquer, seria um grande feito em tempos de economia ruim. Porém, são públicos. E, nesse caso, o prefeito Bocalom reconhecido como uma pessoa de boa-fé, bons propósitos e honesto precisa detalhar para os cidadãos o que, como e quando gastará tal volume do erário.

O que não pode acontecer é falta de informação e transparência nas ações e investimentos dessa vultosa soma. Causa estranheza porque vez por outra os cidadãos são surpreendidos com denúncias de vereadores sobre a forma e o conteúdo dos gastos da prefeitura com consultorias, empresas e dispensas de licitação. Afinal de contas, os milhões não são do prefeito, são da população que reclama do transporte coletivo, da saúde, educação, de ruas esburacadas e pontes quebradas. Enquanto isso, cerca de R$ 200 milhões estão estocado em algum cofre de banco. Como disse, a que custo?

“A deterioração do quadro econômico e social diminuiu muito as chances de reeleição do presidente Bolsonaro”. (Paulo Nogueira)

Guerra santa

A acirrada disputa política no Brasil, para alguns grupos religiosos, se transformou em batalhas travadas na conquista da terra de Canaã, registradas no Antigo Testamento. Os que seguem o bolsonarismo são “o povo de Deus”; a oposição é uma mistura de midianitas, amalequitas, cananeus, egípcios, assírios, persas e outras nações inimigas. Será a guerra de Deus contra os deuses do Supremo, principalmente os sacerdotes de Baal Alexandre de Morais e Roberto Barroso. Não é pra rir, a coisa é séria.

Parece um faraó

O ministro Alexandre de Morais, de capa preta e aquele cabeção pelado, (acho que não é crime falar isso, é humor), parece um faraó ou um sacerdote egípcio, persa ou algo parecido. Já o ministro Barroso, lembra o personagem de Carlos Castanheda no livro Peyote, que se transformava em ave voando a noite pelo deserto. É cada uma que parece duas!

Não são carnais…

Segundo o apóstolo Paulo, as armas de um cristão não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo sofisma que se levante contra o conhecimento de Deus. Que armas são essas?

PSD fecha a chapa

Uma das chapas mais competitivas para deputado estadual é a do PSD. Além de Lourival Marques, Eber Machado e outros ex-deputados, também agrega novas lideranças.

Vale a pena?

Há que se perguntar: Toda essa exposição pública do ex-reitor Minoru Kimpara e sua esposa Degmar Kimpara vale mesmo a pena? É lamentável ver pessoas tão probas e honradas serem moídas nas redes sociais por pouco, mais ou nada. O jogo político é baixo, sujo!

Assédio e assédio…

Quer dizer que uma prefeitura não pode formar uma comissão de servidores sob a coordenação de um corregedor-geral para apurar supostos assédios de uma pessoa ocupante de cargo em comissão? Só se for servidor efetivo? Causa espécie. A advogada Joana D’arque bota pra moer, já pede impeachment.

. O secretário de Saúde, Frank Lima, não pode ser condenado por antecipação. Tem direito a ampla defesa para provar que as acusações não são verdadeiras.

. Sete de Setembro será o dia do arranca-rabo!

. Ou vai, ou racha a lasca a tampa da caixa!

. A questão toda é que esquerda ou direita podem lotar as ruas de manifestantes, o que vale mesmo é o resultado das urnas em 2022.

. O resto é marola.

. O ex-presidente Lula aparece de sunga mostrando as “trouxas” com a nova mulher a tira colo nas redes sociais o povo fica doido, aumentou em muito o número de seguidores;

. O Bolsonaro diz que não vai ter eleição seus seguidores entram em êxtase!

. Esse país tá lascado!

. Bom dia!