Nova morte por Covid-19 é registrada em Cruzeiro do Sul

Durante esse final de semana 4 queimadas urbanas e rurais atingiram 126, 5 hectares de vegetação nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O Corpo de Bombeiros atendeu a 17 chamadas para apagar chamas no sábado e domingo.

Em Cruzeiro do Sul, as queimada urbanas foram feitas próximo aos tanques de combustível da Petrobrás e no bairro Nossa Senhora das Graças, somando 3,5 hectares de área verde consumidas pelo fogo.

Em Mâncio Lima, na maior queimada de todas, 78 hectares de terra foram atingidas no Ramal do Batoque. O Corpo de Bombeiros evitou que as chamas chegassem à fiação, o que deixaria toda a região sem energia elétrica.

E em Rodrigues Alves, a área alcançada pelo fogo foi de 45 hectares no Ramal da Nova Cintra, destruindo plantações de abacaxi e mandioca em 6 propriedades rurais. O fogo começou em uma propriedade e saiu do controle do agricultor, atingindo outras áreas. Os responsáveis pelas outras queimadas não foram identificados pelas equipes da secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imac e Ministério Público, que fiscalizam os incêndios urbanos e rurais.