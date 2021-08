Morre Adonay Sousa, fotógrafo das celebridades do Acre

A consolidação do risco de fogo previsto válido para esta terça-feira (24) mostra que a maior parte do Estado do Acre está propenso às queimadas. O princípio do risco de fogo, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queimada vegetação.

De acordo com o boletim diário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, níveis alto e crítico são previstos com intensidade no Leste e pontos isolados no Oeste do Estado do Acre; o risco de fogo mínimo e baixo é observado em pontos isolados no Leste do estado e com maior intensidade do Oeste, no Vale do Juruá.

A situação é muito ruim em algumas regiões: do início do ano (1º/1/2021) até o domingo (22/8/2021), os municípios de Feijó e Tarauacá, apresentaram maior acumulado de focos de queimadas. Os municípios de Tarauacá, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Feijó registraram o maior número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

“Neste sentido, os municípios de Tarauacá, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Feijó tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais, caso o cenário indique aumento dessa tendência”, diz a Sema.