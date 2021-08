Empresários vão se reunir em Cruzeiro do Sul para tratar ligação do Juruá com o Peru

A Associação Comercial do Alto Juruá vai promover nesta quarta-feira, 25 e quinta, 26, em Cruzeiro do Sul, o I Seminário de Associações Comerciais do Juruá com o tema “Parcerias Comerciais, Infraestrutura e Logística do Vale do Juruá”. O evento será realizado no auditório do Senac e contará com a presença do governador Gladson Cameli, prefeitos do Juruá, além de Tarauacá e Feijó, e representantes de Federações e da Suframa.

O presidente da Associação, Luís Cunha, destaca que além da integração com o Peru, a ligação entre todas as cidades do Juruá também será tratada, bem como o fortalecimento das Associações Comerciais da região.

“Será um evento muito importante pra região para tratarmos de parceria e logística e retomada e fortalecimento das Associações Comerciais do Juruá. Também haverá palestras de pessoas renomadas e com grande experiência na indústria, comércio e gestão”, pontua Cunha.

Além do Painel de Negócios, o primeiro dia de Seminário contará com a palestra Indústria e o desenvolvimento ministrada pelo presidente da Federação das Indústrias- FIEAC, José Adriano; e Agronegócio e o desenvolvimento da região com o presidente da Federação da Agricultura , Assuero Veronez. O superintendente do Sebrae Marcos Lameira e o presidente da Associação dos Mercados, Aden Araújo, também terão participação no evento e o prefeito Rafael Caleffi de São Lourenço Doeste em Santa Catarina vai abordar o tema ” União que faz a diferença”.

Na quinta-feira, 26, a Infraestrutura, BR’s e ligação Pucallpa/Cruzeiro do Sul serão tratados. O empresário Marcelo Moura, Ceo do Grupo Recol, vai liderar o painel “Vamos discutir qual é a vocação econômica do Acre?”. Representantes da Suframa também terão fala no Seminário. A posse dos presidentes das Associações Comerciais e Empresariais de municípios do Vale do Juruá, como Rodrigues Alves, faz parte da programação.