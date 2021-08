Duarte diz que Zen teve “ataque de pelancas” ao atacar Márcio Bittar

O deputado Roberto Duarte (MDB) respondeu nesta terça-feira (24), uma semana depois, ao colega deputado Daniel Zen (PT), afirmando que este teve “ataque de pelancas” quando criticou o trabalho do senador Márcio Bittar. No episódio, o petista havia chamado o senador da república de “bandido” ao comentar o orçamento paralelo da União.

“Chamou o senador Marcio Bittar de bandido e eu de mentiroso. Não vou dialogar nos porões da Casa e trouxe o trabalho do senador somente este ano”, expôs Duarte afirmando que foram mais de R$ 386 milhões em emendas para o Estado do Acre, equipamentos para as prefeituras, secretarias do governo, entre outros destinos.

“Achava que o senhor estava descrevendo aquele ex-presidente ou dos quatro ex-tesoureiros do PT que foram presos, mas falou do senador. Trago a folha em branco para mostrar os antecedentes criminais do senador Márcio Bittar”, disse, afirmando que Zen fugiu do debate.