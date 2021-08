Rio Branco segue vacinando adolescentes acima de 12 anos nesta segunda-feira

Em entrevista na noite desta quinta-feira, 19, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) afirmou que o seu mandato no Senado Federal tem se pautado em busca de ajudar o Acre no desenvolvimento social e econômico.

Segundo a senadora, foram destinados neste período de mandato quase R$ 200 milhões em recursos de emendas que contemplou tanto o Governo do Acre como todos os 22 municípios.

“Eu tenho trabalhado bastante. Tenho dedicado muito e feito esse mandato com compromisso com o Acre. Foram quase R$ 200 milhões pro estado e municípios, tenho feito todas as tratativas. Trabalho eu tenho feito apesar da minha inexperiência no Senado, mas consegui desenvolver um bom trabalho”, afirmou.

Em outro trecho, Mailza Gomes afirmou que apesar da inexperiência na política apresentou projetos na área tanto social como econômica em prol da população do Acre.

“Tenho projetos maravilhosos na área da família, juventude, educação, saúde e em tempos de covid-19 é uma necessidade nossa. Então, eu tô preocupada com o trabalho que chegue lá nas pessoas, as minhas emendas contemplou do menor até as grandes estruturas como as Universidades. Eu tenho feito esse trabalho com muita dedicação e representado muito bem o meu Estado. Me coloco como uma ajudadora e comprometida com o Estado e as pessoas. Luto por uma transformação na Educação, Saúde e Segurança e pelo desenvolvimento do Acre”, salientou.