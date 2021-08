Defesa da prefeita de Tarauacá apresenta alegações finais por suposto crime eleitoral

Membro da Comissão do Meio Ambiente no Congresso Nacional, a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) pediu agilidade na licença ambiental para a construção do linhão entre as cidades de Feijó e Tarauacá. A obra já foi licitada e depende da liberação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A parlamentar participou da reunião com o ministro Joaquim Álvaro Pereira Leite e o governador Gladson Cameli em Brasília.

Para Vanda Milani, a obra orçada em R$ 370 milhões vai permitir na sua conclusão, prevista para 2017, “energia limpa e de qualidade para os moradores que moram nas regiões de Envira, Tarauacá e Juruá”, disse. Ainda de acordo a parlamentar, os investimentos vão permitir geração de emprego e renda para os municípios. Vanda fez quórum ao pedido do governador Gladson Cameli para que o ministério conceda nova delegação ao Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) para licenciamento ambiental da linha de transmissão.

“A previsão para o início das obras era para o mês de agosto, precisamos aproveitar cada dia de verão na Amazônia. Quando falamos em olhar diferenciado para essa região nos referimos a entraves como esse que acabam prejudicando investimentos fundamentais para o desenvolvimento regional. A energia gerada por termoelétricas, além de ser ambientalmente incorreta não favorece as indústrias, não chega com qualidade para quem mora no campo e nem nas cidades”, acrescentou a deputada.

A obra será dividida em duas partes, está prevista a construção de uma subestação no município de Feijó, interligando até a capital, Rio Branco. Na outra fase serão interligados os municípios de Feijó a Cruzeiro do Sul. O ministro garantiu a resolução do impasse e orientou sobre as demandas para delegação de licenciamento ambiental da obra pelo IMAC.

Revitalização do Igarapé São Francisco

A deputada também debateu com as autoridades acreanas e o ministro do meio ambiente, sobre a recuperação do Igarapé São Francisco, que conta com seu incentivo. Ela lembrou da visita feita pelo ex-ministro à Rio Branco e a destinação de US$ 20 milhões para iniciar o projeto. “Esse projeto também conta com aporte financeiro garantido pelo senador Márcio Bittar. O ministro garantiu apoio as iniciativas por pertencerem principalmente à Amazônia”, concluiu Vanda Milani.