Construir no Acre ficou 1,02% mais caro em julho, mostra IBGE

O Índice Nacional da Construção Civil divulgado recentemente pelo IBGE, subiu 2,49% em julho no Acre. Foi a maior alta do ano no Acre, com 1,02 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (de 1,47%).

No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa do Acre foi de 14,42% e, a do Brasil, 22,60%. No Brasil, o aumento foi de 1,89% e, na região Norte, de 1,29%. O acumulado de janeiro a julho ficou em 13,49% no Brasil, 8,61% no Norte e, 7,55% no Acre.

Apesar de apresentar um menor crescimento que o Brasil e a Região Norte, o Acre apresenta o quinto maior custo nacional da construção por metro quadrado (R$ 1.503,67), superado somente por Santa Catarina (R$ 1.608,14), Rio de Janeiro (R$ 1.585,77), São Paulo (R$ 1.552,48) e Paraná (R$ 1.519,14).

No Acre, a parcela dos materiais (R$ 912,10) apresentou variação de 4,15%, alta de 4,03 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,13%). O componente de mão de obra (R$591,57) ficou praticamente estável em relação ao mês anterior (R$ 591,34).

A região Sudeste, com alta observada na parcela dos materiais em todos os estados, ficou com a maior variação regional em julho, 2,25%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,56% (Nordeste), 1,90% (Sul), e 1,98% (Centro-Oeste).

Os custos regionais por metro quadrado foram: R$ 1.400,82 (Norte), R$ 1.364,47 (Nordeste), R$ 1.516,02 (Sudeste), R$ 1.521,78 (Sul) e R$ 1.406,76 (Centro-Oeste). Entre os estados, o Mato Grosso do Sul apresentou a maior variação mensal, 3,58%, devido à alta tanto na parcela dos materiais como na mão de obra; seguido pelo Ceará (3,28%), sob impacto da alta dos materiais e dissídio coletivo.

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.