Carlos Gomes nega alinhamento com Palácio: “governo improdutivo”

O resultado da partida entre Flamengo do Rio de Janeiro e Vasco da Gama foi mais do que um simples jogo de futebol pela Copa do Brasil Sub-17. O resultado do jogo mostrou a abissal diferença de realidades de um dos principais clubes do Brasil e um clube do Acre.

O contraste surgiu já no início do jogo em que o Flamengo parecia treinar contra o clube acreano. O reflexo se viu no placar. Por incrível que possa parecer, o placar do primeiro tempo foi de 7 a 0 para o rubro-negro carioca.

Na segunda etapa, o Flamengo não tirou o pé e fez mais cinco gols no final da partida. Final de jogo com o placar inacreditável de 12 a 0 para o visitante.

Apesar dos lindos gols, o momento mais bonito aconteceu após o encerramento da partida, quando a diretoria do Flamengo, consciente das dificuldades que vive o Vasco da Gama, reuniu as duas condições técnicas e todos os jogadores e depois de uma breve conversa o Flamengo fez a doação de equipamentos como coletes e outros materiais esportivos para o time acreano.