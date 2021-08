Alan Rick diz que Jair Bolsonaro foi melhor para o Acre do que ex-presidente Lula

O deputado federal Alan Rick (DEM) afirmou em entrevista na noite desta segunda-feira, 23, ao Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, que a alta nos preços dos combustíveis sentidas no bolsos do acreanos é devido a política de preços adotadas pela Petrobras e não do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Na entrevista, o deputado criticou a política econômica de Guedes e afirmou que é um erro o Brasil indexar o preço do litro da gasolina ao dólar.

“Outro erro do governo Bolsonaro é manter essa política com relação ao dólar. Hoje, o preço do Petróleo é baseado no dólar do barril. O Governo tem que fazer alguma e avançar em medidas para conter o preço do dólar”, explicou.

Ao ser questionado sobre a briga envolvendo a narrativa de que o alto preço dos combustíveis seria devido ao ICMS, Alan Rick afirmou que o problema é muito macro.

“É muito macro. O preço do petróleo voltou a se elevar e o país adotou uma indexação ao preço do barril em dólar e eu acho que isso tá errado. O Paulo Guedes erra também e a gente tem que apontar os erros. Eu, como deputado, tenho que apresentar propostas. Hoje, ninguém aguenta pagar o preço do gás e da gasolina. Eu penso e todo mundo sabe que Paulo Guedes é contra programas sociais e ele é muito pragmático no ponto de vista da política de mercado; o Estado não interfere, o mercado se auto-regula e eu já discordo dele nessa visão. Numa situação como essa [de pandemia], o Estado tem que intervir”, afirmou.