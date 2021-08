Acre deve registrar recorde de calor até a próxima quinta-feira podendo marcar 38ºC

O meteorologista Davi Friale informou em boletim divulgado nesta segunda-feira, 23, que até quinta-feira, 26, o Estado poderá registrar novos recordes de temperatura máxima em Rio Branco e no interior, não se descartando a marca de 38ºC, em alguns municípios.

Até o momento, no Acre, permanece o recorde de 37,6ºC, em Assis Brasil, registrado na última sexta-feira (20).

“Todo esse calor é consequência direta das últimas massas de ar polar que penetraram no estado deixando os dias muito secos, o que favorece a irradiação solar, que aquece muito o solo, o qual, por sua vez, por condução, transfere parte deste calor para o ar logo acima. No entanto, os dias estarão bastante ventilados até quinta-feira, com ventos da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, com fortes rajadas. Tais ventos são consequência de uma baixa pressão atmosférica que se formou no norte da Argentina”, explicou.

Segundo Friale, apesar da temperatura quente durante o decorrer da semana, na sexta-feira, 29, chegará mais uma onda de frio polar ao Acre logo nas primeiras horas da manhã.

“Esta massa polar não será forte, mas o suficiente para amenizar o calor dos últimos dias, principalmente durante as noites do próximo fim de semana, o último do mês. No decorrer desta semana, o calor intenso e a aproximação de uma frente fria provocará chuvas em todos os municípios do Acre, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá. No entanto, tendo em vista o calor intenso, não está descartada a possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, com ventanias, desde os primeiros dias desta semana”, salientou.