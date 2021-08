Galvez goleia Atlético por 4 a 1 e encaminha classificação na série D

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que é médico infectologista, participou da I ação de saúde itinerante do município de Acrelândia, promovida na comunidade rural Campo Novo, no ramal linha 7, distante a 28 km da cidade. A atividade desenvolvida para os produtores na própria comunidade rural fortalece as políticas públicas e democratiza o acesso aos serviços médicos a todos os munícipes, como previsto no princípio de equidade SUS. No ato, as crianças também desfrutaram de atividades recreativas.

No itinerante, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e o gabinete do deputado, ofertaram ao público rural, atendimento com médicos especialistas e exames especializados de: ultrassonografia, eletrocardiograma, PCCU, testes rápidos, glicemia, testes virais, aferição de pressão e dispensa de medicamento. Além disso, também foram distribuídos kits de higiene bucal, vacinação contra a gripe e covid-19. Ao todo foram realizados 605 procedimentos de saúde.



A pedido do vereador Roseno Melo (PSD), o prefeito Olavinho (MDB) e o secretário de saúde Vitor Lima realizaram a ação na comunidade Campo Novo. Mostrando que a gestão municipal trabalha em parceria com poder legislativo.

O deputado estadual Jenilson Leite agradeceu a gestão municipal pelo convite em contribuir na qualidade de médico e parlamentar na ação de saúde. “Quero agradecer ao prefeito Olavinho, ao secretário de saúde Vitor Lima, ao vereador Roseno e também ao presidente da associação de moradores, pelo convite para vir contribuir com essa ação. Sabemos da importância que é atender o produtor rural na própria comunidade, principalmente numa região tão produtiva como é em Acrelândia. Quando trazemos saúde para o homem do campo, fortalecemos a produção e melhoramos a qualidade de vida dos nossos cidadãos”.

O prefeito Olavinho (MDB) destacou que o apoio do gabinete do parlamentar foi fundamental para a realização do primeiro itinerante de saúde no município. “Somos muito grato ao Dr. Jenilson pelo apoio na nossa ação de saúde. Ele foi fundamental para executarmos esse trabalho. Nós sabemos o quanto é complexo realizar um ato desse, principalmente na zona rural. Isso deixa a gente feliz em poder ofertar esse atendimento com uma gama de exames especializados e por ter parceiros que abraçam nosso trabalho”, diz o prefeito.

Vitor Lima, secretário de saúde, destacou o compromisso do chefe poder do executivo em dar condições para que as ações da pasta possam ser executadas. “Estamos realizando essa linda ação no Campo Novo, nosso primeiro itinerante de Acrelândia. Somos gratos a Deus por isso, e ao nosso prefeito pelo trabalho sério que faz e a oportunidade que tem nos dados para a gente fazer um trabalho que possibilitem dignidade aos moradores. Também agradeço aos nossos servidores da saúde pelo empenho. E de forma especial, externo minha gratidão ao Dr. Jenilson por ter aceito nosso convite e vir aqui com a sua equipe colaborar conosco”.

Seu Domingos, produtor rural e morador do ramal 7 há oito anos, saiu contente com a agilidade em conseguir fazer diversos exames, e pelo carinho que recebeu da equipe de saúde. “ Saio contente pelo que vivenciei hoje. Porque consegui me consultar, fui bem atendido pela equipe médica, em especial pelo Dr. Jenilson. Eu passei um ano para fazer um ultrassom na Fundação em Rio Branco, gastei muito, e nessa ação fiz todos os exames durante algumas horas. Sem contar que nossas crianças saem daqui muito feliz daqui”.

O ato contou ainda com a presença do vereador Gilberto da Patrol , presidente da Câmara de Vereadores, e da secretária de Assistência Social, Regiane.