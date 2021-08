Técnico do Vasco chama dirigente de “safado” e deixa o time

O que era para ser um treino de apronto para um momento único para garotos que sonham em brilhar no futebol, acabou virando um pesadelo. Foi o que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 20, no Campo da Fazendinha, sede do Vasco da Gama do Acre.

Com jogo marcado neste domingo, 22, contra o Flamengo pela Copa do Brasil Sub-17, o treinador Oziel Moreira, que conquistou o título da categoria com o cruzmaltino, entregou o cargo. O pedido de demissão foi feito na frente de todos os jogadores e do próprio presidente do clube, Renato Machado, conhecido no meio esportivo como Lobinho.

O tom da despedida foi duro. Incomodado com declarações dadas pelo presidente do clube durante uma reunião na Federação de Futebol do Acre, onde Lobinho afirmou que era o único represente legítimo do Vasco.

Em um vídeo divulgado pelo cronista esportivo Chico Pontes, Oziel se despede dos jogadores e na frente do próprio dirigente vascaíno diz que Lobinho não “é homem” e que por isso está deixando o cargo.

Lobinho não anunciou se algum outro treinador vai assumir a equipe ou se ele mesmo vai ser o treinador. O Vasco joga contra o Flamengo neste domingo no Estádio Florestão a partir das 19 horas. O jogo marca a volta do público aos estádios acreanos. Por conta da polêmica, o Vasco ainda não confirmou os locais de venda de ingressos para a partida.

