Governo do Acre apresenta projeto de Centro de treinamento na Arena da Floresta

O governo do Estado apresentou o projeto do Centro Esportivo de Treinamento dos atletas acreanos e autorizou a reforma das quadras esportivas localizadas na Arena da Floresta. A obra será executada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), que realizou na última quinta-feira, 20, uma reunião de alinhamento e apresentação dos projetos.

O projeto do Centro Esportivo de Treinamento para os atletas, que será um ginásio para a prática de esporte, já está em processo de licitação no valor de R$ 4 milhões, com recursos do governo Federal, por meio do Ministério do Esporte”, explica o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar.

A apresentação, dirigida pelo gestor da pasta, contou com a participação do deputado estadual José Bestene e representantes da Federação de Esportes e de Tênis de Mesa e de Quadra do Estado do Acre. Os trabalhos de revitalização das quadras contarão com o apoio de emendas parlamentares.