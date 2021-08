Campeonato Acreano tem dois jogos neste sábado com transmissão do ac24horas

A bola rola neste sábado, 21, para mais duas partidas pela sétima rodada do Campeonato Acreano. No primeiro jogo, o Humaitá, de Porto Acre, enfrenta o Andirá. A partida, que começa às 15 horas, na Arena da Floresta, marca o confronto do time do interior que é vice-líder com 11 pontos e pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória e o Morcego que é o penúltimo colocado com apenas uma vitória.

Na segunda partida, às 17 horas, é hora de mais um confronto entre capital e interior. O Rio Branco tenta superar a derrota de virada para o Galvez no último final de semana e sair da incômoda sétima colocação na tabela. Já o Náuas de Cruzeiro do Sul também vem de vitória por 2 a 1 sobre Plácido de Castro. Um resultado positivo é determinante para que as duas equipes continuem com chances de classificação para o segundo turno.

Os dois jogos têm transmissão ao vivo do ac24horas, em parceria com a FFAC TV, a partir das 14:50h.