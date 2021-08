Em nova avaliação, Comitê da Covid-19 mantém regionais do Acre na bandeira amarela

Em uma nova avaliação, realizada nesta sexta-feira, 20, pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, ficou decidido que todas as regionais do Acre ficam na bandeira amarela.

O decreto levou em consideração as análises técnicas do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid (Gapasc) acerca do cenário Epidemiológico e Assistencial do novo coronavírus.

Com isso, a Regional do Alto Acre, antes avaliada na bandeira verde, regrediu em seu cenário para o Nível de Atenção Bandeira Amarela, acarretando mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais, que passam a poder funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

Já em relação às regionais do Baixo Acre e Purus e Juruá-Tarauacá-Envira, o comitê manteve a classificação em Nível de Atenção Bandeira Amarela, permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.