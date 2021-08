Bocalom: “meus candidatos são Petecão e Mailza”

CONVERSEI ONTEM (19), com o prefeito Tião Bocalom sobre os quase oito meses de sua administração à frente da prefeitura de Rio Branco.

Falamos sobre a avaliação da sua gestão durante esta arrancada inicial, das denúncias de superfaturamento em contratação de obras, das eleições do próximo ano e da anunciada “CPI da Caixa Preta”, proposta na Câmara Municipal de Rio Branco para investigar os transportes coletivos; afinal, este BLOG, que já fez críticas ao seu trabalho como prefeito, tem de ouvir o outro lado da notícia, porque assim faz o bom jornalismo. Segue o bate-papo:

BlOG DO CRICA – BOCALOM, COMO É QUE VOCÊ ESTÁ ENCARANDO A “CPI DA CAIXA PRETA”, PROPOSTA PELA VEREADORA MICHELE MELO (PDT), SOBRE OS TRANSPORTES COLETIVOS. HÁ UM TEMOR DAS INVESTIGAÇÕES COMPLICAREM A SUA GESTÃO NA PREFEITURA?

PREFEITO BOCALOM – PARA NÓS, é bem-vinda a CPI dos Transportes Coletivos, porque com certeza a população vai ficar sabendo mais ainda da famosa caixa-preta da qual falei a vida inteira. Nós já temos falado muito, e inclusive, é bom lembrar que, quando aumentaram o valor da passagem para 4 reais, quanto custava o combustível? Hoje, aumentou pelo menos 50% do que estava na época e continuamos pagando passagem de 4 reais, mas estamos acordando para baixar para 3,50 reais. E, se Deus quiser mais na frente conseguir baixar para chegar a 3 reais. É isso daí. É muito importante a CPI, porque gostamos da transparência, para nós não vai afetar nada, só vai nos ajudar. Nossa equipe vai estar lá para discutir com todo mundo.

BLOG DO CRICA- QUAL É A SUA AVALIAÇÃO SOBRE A SUA GESTÃO NOS PRIMEIROS MESES. ESTÁ NO CAMINHO CERTO, NÃO ESTÁ, VAI RECUPERAR A SUA POPULARIDADE, ENFIM, O QUE VOCÊ TEM A DIZER?

PREFEITO BOCALOM- Eu estou feliz com a nossa gestão. Somos uma equipe nova, que entrou agora, mas que já começou a dar bons resultados. A cidade está bem mais limpa, o tapa-buraco agora é bem feito; não é aquele tapa-buraco que faziam e que, com 30 e 60 dias estava com defeito. Temos recebido vários vídeos com agradecimentos pelo nosso trabalho; elogios pela recuperação das ruas, que há mais de 20 anos não recebiam uma ação da prefeitura; estou muito feliz com a equipe. A Zeladoria está dobrando na próxima semana o número de pessoas para tornar a cidade mais limpa. Vamos acabar com a história de limpeza só no verão, de operação-verão, limpeza tem que ser 365 dias. Vamos entrar na próxima semana com dez equipes para recuperar a iluminação pública. Na Saúde, somos a primeira capital do país a vacinar com 12 anos. Vamos lançar um grande volume de obras dentro de poucos dias. Nossa gestão está andando e andando bem. Conseguimos assim mesmo economizar R$ 180 milhões em sete meses. Vamos fechar um ano com mais de 20% de economia da receita bruta. Passaram 30 anos para chegar a 70% do atendimento no Saúde da Família e vamos chegar aos 100%. Estou contente. Muito contente. Os resultados estão aparecendo. Não vamos escapar das críticas, mas é normal. Podemos errar, mas nosso projeto é acertar sempre.

BLOG DO CRICA – COMO É QUE VOCÊ VAI SE POSICIONAR NA ELEIÇÃO DO PRÓXIMO ANO?

PREFEITO BOCALOM- Com relação ao Petecão e a Mailza, não posso ser ingrato com quem me apoiou no momento mais difícil. Vou apoiar o senador Petecão para o governo e a Mailza para o Senado.

BLOG DO CRICA- COMO VOCÊ RECEBE A DENÚNCIA DO VEREADOR EMERSON JARUDE (MDB), DE EXISTÊNCIA DE SUPERFATURAMENTO EM LICITAÇÕES DA PREFEITURA?

PREFEITO BOCALOM- Aqui não tem ninguém querendo fazer coisa errada, é tudo muito bem estudado pela equipe, não existe esta história de sacanear os recursos públicos. Você acha que os 180 milhões que economizamos foi superfaturando obras? Tem gente querendo aparecer. Não temos nada de errado. O vereador está no papel dele.

UM COMENTÁRIO PESSOAL

UMA OBSERVAÇÃO: quem anda de ônibus é o grosso da população. Se o prefeito Tião Bocalom, nestes tempos de pindaíba, conseguir como promete de baixar de 4 para 3 reais o preço da passagem, sua popularidade vai lá para cima. Todos os prefeitos prometeram baixar os preços das passagens de ônibus e não conseguiram cumprir. Vamos aguardar se sairá da promessa.

TRAQUE FAKE NEWS

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB) estava ontem brabo com a notícia de um café da manhã com o governador Gladson, divulgado como se fosse atual. A foto, segundo ele, foi no mês de março. Tem de reclamar de seus assessores, que soltaram o traque fake news.

USANDO BURCAS

OS CANDIDATOS a deputado estadual e a deputado federal pelo PT, estão usando burcas para não terem a identidade revelada, só pode ser. O Jorge Viana diz que ainda não é momento de serem anunciados.

COMPROMISSO COM BOLSONARO

FONTE não se revela. Uma pessoa importante da política acreana comentou ontem que o governador Gladson Cameli tem um acordo firmado com o presidente Bolsonaro e com o senador Márcio Bittar (MDB), de que apoiará Márcia Bittar para o Senado. Aguardar.

NÃO PASSA DISSO

PERGUNTEI ontem a um amigo, que conhece como poucos o colégio eleitoral de Brasiléia, com quantos votos sairá o candidato a deputado estadual mais votado no município, em 2022. Foi curto: “estourado 2 mil votos”.

ONDE O SAPATO APERTA

É UM ERRO pensar que o Judiciário é uma pessoa. O Bolsonaro já está calminho e anunciando que está aberto a se reunir com os ministros Barroso e Alexandre de Moraes, do STF. Ele sabe onde é que o sapato aperta.

SÓ DA MINHA CANDIDATURA

“Só trato da minha candidatura (para a ALEAC), as informações sobre o partido são com o Jorge Viana”. Do presidente do PT, Cesário Braga, ontem, sobre uma indagação do BLOG de nomes das chapas de candidatos a deputados do PT.

FRASE MARCANTE

“Os maus tempos são consequência do mau uso dos bons tempos”. (Gonzales Pacotche)