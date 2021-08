‘Quem entende de orçamento paralelo é o PT do Lula’, diz Bittar após ser chamado de bandido

O senador Márcio Bittar (MDB/AC) publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, respondendo às provocações feitas pelo deputado estadual Daniel Zen (PT).

Na sessão de terça-feira, 17, Zen afirmou que Bittar era piloto da bandidagem ao se referir ao orçamento paralelo. A sessão da Aleac terminou em discussão entre Zen, Roberto Duarte, Pedro Longo, Gerlen Diniz e Chico Viga.

No vídeo, Bittar agradeceu os parlamentares que saíram em sua defesa e fez provocação ao petista, sem citá-lo diretamente, destacando que o orçamento paralelo a qual Zen se refere se encontra no Diário Oficial da União (DOU).

“As reclamações da turma da esquerda, do pessoal do PT falando de orçamento paralelo está no Diário Oficial, mas quem entende mesmo de orçamento paralelo é o PT do Lula. Lembra o mensalão? Um orçamento paralelo aí sim para comprar apoio parlamentar. Naquele governo do qual a ministra Marina Silva fez parte como ministra. E se calou. Nunca deu um pio, provando mais uma vez que para turma da esquerda, bandido é só aquele que não é da sua corriola. Eu faço tudo que posso para ajudar o Acre. Fiquem com Deus”.

Por fim, o parlamentar afirmou que a esquerda deveria pedir desculpas ao Acre e ao país pelos vinte anos de corrupção e atraso.

“Agradeço aos deputados pelo reconhecimento do meu trabalho e ao presidente Jair Messias Bolsonaro por ser sempre um parceiro do Acre em todas as realizações que temos conquistado!”, escreveu.