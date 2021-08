Atlético e Humaitá ficam no empate sem gols e Galvez vira sobre Rio Branco no 2º tempo

Os dois jogos mais esperados da rodada do Campeonato Acreano 2021 tiveram momentos distintos, enquanto o jogo do Atlético Acreano e Humaitá empataram sem gols, o Galvez virou aos 43º do 2º tempo sobre o Estrelão. Ambos os jogos ocorreram no estádio Arena da Floresta.

As duas equipes fizeram uma partida movimentada, mas com poucas chances claras de gols. A melhor oportunidade da partida foi do Humaitá com Marquinhos. Aos 45 minutos do segundo tempo, o volante cabeceou a bola na trave. Com o resultado, o Atlético se manteve na ponta da tabela com 13 pontos e o Humaitá de Porto Acre se manteve na segunda colocação somando 12 pontos.

Já o jogo envolvendo Rio Branco e Galvez foi pegado do início ao fim. O Estrelão saiu na frente com Gabriel Ceará no 1º tempo após Jô erra na saída de bola, permitindo um contra-ataque do Rio Branco FC com Matheus Nolasco recebendo a bola na área e chutando cruzado com a bola batendo na trave e na sobra, Ceará camisa 10 chegou chutando e mandando no fundo das redes. Após o 1 gol de Gabriel Ceará, Galvez teve chance de empatar de pênalti, porém, Ramon desperdiçou a cobrança.

No segundo tempo, em cobrança de escanteio rápida, a bola é cruzada para área e sobra para Gordo, na entrada da área. O camisa 8 chutou no alto, de primeira, sem chances para Ramon. Ao fim 43 do segundo tempo, após cruzamento para área, Matheus Nego cabeceia para a pequena área e Alesson completa de cabeça para o gol. Martony, do Rio Branco FC, ainda tenta tirar de cabeça, mas a bola morre no fundo das redes.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas