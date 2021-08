Vanda Milani destaca investimentos e obras que transformam o Acre

Neste final de semana, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou das festividades do XXII Festival do Açaí 2021, ocorrido nos dias 14 e 15 e anunciou o envio de mais de R$ 10 milhões em emendas para o município.

Na abertura do evento, destacou a importância do festival. “O impacto positivo e a força de um evento como esse para a economia do município é muito grande. O comércio de Feijó, as feiras de empreendedorismo, geram renda e impulsionam os setores da economia. Estou feliz ver uma festa tão bonita que beneficia tantas pessoas”, disse a parlamentar.

“É preciso falar da atenção e compromisso da senadora Mailza com Feijó, através do envio de recursos para a Saúde e também áreas fundamentais como infraestrutura e agricultura. Fica o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento acima de tudo pelo que tens feito pela nossa cidade”, disse o prefeito Kiefer Cavalcante, também Progressista.

Deste valor, R$ 5 milhões estão garantidos para pavimentação e asfalto. Os outros R$ 5 milhões foram destinados para saúde, educação, cultura e o social.

Andanças da Mailza na Terra do Açaí

A senadora também cumpriu outras agendas junto com o governador Gladson Cameli, prefeito Kiefer Cavalcante, deputados e a população.

Visitou o hospital Geral de Feijó e maternidade, participou da inauguração da Orla do Açude Velho, acompanhou o governador no Ramal do Eber para reunião com moradores e esteve na assinatura do Protocolo de Intenções para a construção da área de Eventos de Feijó, orçado em R$ 8 milhões.

Acompanhada dos vereadores Aurelinda Portela, Cabeludo e Charles, a senadora visitou também a Associação de Mulheres de Feijó, espaço de empreendedorismo que está desativado, e se comprometeu a contribuir com envio de recursos. Mailza também se reuniu com o presidente da Associação Comercial de Feijó.