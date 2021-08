Rio Branco deverá instalar mais de mil câmeras em escolas, UBS, praças e parques

A capital acreana vem trabalhando para conseguir implantar um projeto com câmeras de videomonitoramento a fim de melhorar a qualidade da segurança pública com mais de mil equipamentos instalados em pontos estratégicos da cidade, como todas as escolas, unidades de saúde, praças e parques. Tudo isso porque o Estado não dispõe de efetivo militar suficiente para suprir a vigilância pelos bairros de Rio Branco.

O assunto foi discutido entre a prefeitura da capital e o coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar Municipal. O município diz estar em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, montando o projeto que deve começar pelo bairro Seis de Agosto.

“A nossa parte nós vamos fazer, o governo do Estado também irá fazer a parte dela. Sabemos que o problema é seríssimo e que não se resolve da noite para o dia, mas com esse acompanhamento, com certeza irá melhorar muito essa questão”, disse Tião Bocalom ao portal da prefeitura.

Já coronel Ezequiel Bino, destacou que a cidade de Rio Branco, mesmo sendo de porte médio, não tem efetivo suficiente para cobrir todos os locais. “A maneira que nós temos é apelar para os métodos de tecnologia e isso vem a calhar por videomonitoramento”.

Segundo Bino, o sistema será integrado ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e será inaugurado em breve. “Através do sistema inteligente, assim que nós tivermos um problema naquele local, o sistema vai imediatamente acionar o CICC”. O objetivo é instalar mais de mil câmeras de monitoramento na capital acreana.