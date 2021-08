Criado há seis meses, Balcão Virtual amplia atendimento na Justiça do Acre

Instituído no início deste ano, o Balcão Virtual está funcionando nas unidades judiciárias do Acre, fornecendo atendimentos e orientações com a mediação da internet. O serviço é feito pela ferramenta do Google Meet, das 9h às 18h, e as pessoas que desejam conversar com algum servidor ou servidora por videochamada só precisam clicar no link da sala virtual referente a Comarca desejada e aguardar o atendimento.

São mais de 70 salas virtuais, distribuídas entre as unidades cíveis e criminais das comarcas do estado. Para acessar a lista com os links de todas essas salas basta clicar no banner na página inicial do site do Tribunal de Justiça do Acre e buscar a vara ou juizado no qual deseja atendimento.

Os atendimentos são feitos respeitando a ordem de chegada e garantem que, mesmo com o distanciamento, ocasionado pela pandemia da Covid-19, as pessoas recebam as informações e orientações necessárias.

Além disso, são ofertados outros canais de atendimentos virtuais, com telefones, celulares, e-mail e WhatsApp de todas as unidades, inclusive, dos setores administrativos do TJAC.

Para ser atendido basta clicar no link da sala virtual da unidade desejada, preencher seu nome e apertar o botão “pedir para participar”. A entrada na sala virtual será autorizada e você poderá conversar por meio de vídeochamada com o servidor da unidade.

O uso do balcão virtual não requer que você esteja conectado em seu e-mail, mas estiver conectada na conta Gmail não será solicitado a inserção do nome, pois, o nome que aparecerá é o que está informado no seu e-mail.