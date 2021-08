Diniz sai em defesa de prisão de Roberto Jefferson: “Sou contra prisão por causa de opinião”

Dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que a previsão do tempo no Acre neste domingo, 15, será de um dia de sol forte e calor em todo o Estado, com tempo variando de claro a parcialmente nublado.

No entanto, o Sipam alerta que umidade que vem do Sul do Amazonas favorece a organização de algumas nuvens carregadas no decorrer do dia, que podem provocar pancadas de chuvas rápidas e isoladas à tarde, mas somente na região do Vale do Juruá.

Na região do Alto Acre, as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 34ºC. No Baixo Acre a mínima será de 21°C e máxima de 34ºC.

Já no Vale do Juruá, os termômetros ficam entre 23ºC e 35°C. O Vale do Purus deve marcar entre 22º C e 35°C e na região do Vale do Tarauacá/Envira a variação de temperatura fica entre a mínima de 22°C e a máxima de 34°C.