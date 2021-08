Rodrigues Alves comemora Dia Mundial da Juventude com vacinação de adolescentes

Nesta sexta-feira, 13, o governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou diversas ordens de serviço para a reforma de prédios e espaços públicos de Cruzeiro do Sul.

Segundo o governo, o pacote de obras do governo soma mais de R$ 1,2 milhão em investimentos e contribui ainda com o aquecimento da economia local, por meio da geração de emprego e renda.

Dentre os locais contemplados com as notas de Infraestrutura estão a sede da Colônia de Pescadores Z-1, o Parque Industrial Florestal de Cruzeiro do Sul, o Polo Naval de Cruzeiro de Sul, o prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Parque da Avenida Coronel Mâncio Lima, o prédio do Museu e Memorial José Augusto, além da revitalização das quadras poliesportivas, pista de skate e cercamento. Todas estas intervenções serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e devem ser beneficiados com uma série de intervenções em suas estruturas, como manutenção elétrica e hidráulica, reparos na cobertura, nova pintura e acessibilidade.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli, disse que o pacote de obras significa dar melhores condições de trabalho aos servidores, além de proporcionar a excelência no serviço prestado à sociedade e na colaboração com o crescimento do Acre. Somente as reformas autorizadas pelo chefe do Executivo beneficiarão a produção, esporte, lazer, saúde e cultura.

“Estou assinando diversas ordens de serviço de reformas e manutenções de prédios essenciais para as pessoas que vivem em Cruzeiro do Sul. A intenção dessas reformas que estamos realizando em todo o estado não é só a preservação do patrimônio público, mas também a geração de empregos para centenas de pais de família”, avaliou.

Já o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, o governo está muito empenhado para que as reformas sejam executadas com qualidade e seguindo o cronograma estabelecido. “Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli e estamos nos esforçando para que a população de Cruzeiro do Sul seja beneficiada com essas obras”, enfatizou.

A solenidade de assinatura foi realizada no Teatro dos Náuas e contou com a presença da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; da secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri; do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Longo; do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga; do deputado federal Alan Rick; do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima; e da desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Eva Evangelista.