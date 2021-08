Radares começam a ser instalados em Rio Branco

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit), Carlos Moraes, confirmou ao ac24horas nesta sexta-feira, 13, que o Acre, mais especificamente em Rio Branco, voltará a ter radares instalados na BR-364.

De acordo com o Departamento, os ‘pardais’ foram desinstalados nas rodovias estadual devido ao cancelamento do contrato, porém, neste ano, o governo federal firmou um lote entre Acre, Rondônia e Mato Grosso “Na verdade eles foram desinstalados porque venceu o contrato com a empresa anterior. O governo abriu uma licitação e os Estados voltaram a ter radares”, ressaltou.

O superintendente frisou que a instalação está começando na região do Segundo Distrito, próximo ao Correntão. “É uma prática do DNIT colocar radares para coibir a prática de acidentes na localidade.Toda rodovia federal tem radares. Para a instalação dos pardais é feito estudo que avalia a situação. No local onde está sendo posto, de vez em quando ocorre acidente. A alta velocidade é um facilitador para essas práticas, então, vamos colocar para melhorar a travessia de pedestres”, explicou.

Os equipamentos foram desativados em 2019 pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), após o estado rescindir o contrato com a empresa que prestava serviço de monitoramento eletrônico no trânsito de Rio Branco, por se tratar de questão de competência municipal.