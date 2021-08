Jorge Viana reage a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson: “bandido bom é preso”

O ex-senador Jorge Viana (PT) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 13, para comentar a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Ele foi preso no inquérito das milícias digitais que atacam instituições democráticas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suspeita de envolvimento

Viana reagiu de forma taxativa à prisão do ex-aliado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e delator do escândalo do mensalão, em 2005. “Bandido bom é preso”, escreveu.

Atualmente, Jefferson é aliado de primeira do presidente Jair Bolsonaro.