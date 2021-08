Chefe de Gabinete do Rocha é exonerado por Gladson Cameli

No Diário Oficial desta sexta-feira, 13, foi publicada a exoneração do chefe de gabinete do vice-governador Major Rocha, Isaque Félix Ximenes, que ocupava o cargo desde agosto de 2020.

Meses atrás,Rocha já havia anunciado o fechamento do seu gabinete após o governador Gladson Cameli exonerar boa parte de seus assessores. O vice-governador chegou a colocar uma faixa na porta do prédio onde funcionava seu gabinete com a frase: “perseguição política após denunciar casos de corrupção no governo do Estado do Acre”.

No caso de Ximenes, de acordo com o decreto, a exoneração foi um pedido do próprio ex-chefe de gabinete.