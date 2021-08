Boa Conversa, do ac24horas, debate pesquisa, Igesac, CPI e reforma eleitoral com Crica e Astério

O Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, na noite desta sexta-feira, 13, abordou diversos assuntos da política acreana que ocorreu na semana. O quadro foi conduzido pelo jornalista, Marcos Venicios, e teve comentários dos colunistas políticos Astério Moreira e Luis Carlos Moreira Jorge.

Durante 50 minutos, os integrantes do quadro comentaram a pesquisa Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgada na última terça-feira, 10, a situação do PL que pretende extinguir o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC), autarquia criada para substituir o antigo Pró-Saúde, instituído nos governos da Frente Popular do Acre (FPA), a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo em Rio Branco.

Além disso, comentaram a reforma eleitoral que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que permitiu o retorno das coligações proporcionais e as federações partidárias e os embates do presidente Jair Bolsonaro com o STF acerca do voto impresso, que foi derrotado nesta semana na Câmara dos Deputados.

Assista ao programa na íntegra: