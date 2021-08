Criminoso que causava terror no Belo Jardim é preso com armas de fogo

Depois de 12 dias acampados na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na tarde desta quinta-feira, 12, os integrantes do Cadastro de Reserva (CR) do último concurso da Polícia Militar do Acre decidiram encerrar o protesto.

De acordo com um dos representantes, Júlio Eduardo, a suspensão da manifestação é devido ao acordo com o governo feito na manhã de hoje. Conforme anunciado pelo ac24horas, ficou definido que 78 aprovados do cadastro de reserva serão convocados dia 6 de setembro. “A gente acabou de ter reunião. Eles garantiram que devem fazer uma chamada 78 para o curso de formação em setembro”, ressaltou.

Eduardo frisou que o restante, cerca de 223 aprovados serão convocados em dezembro ou na primeira semana de janeiro de 2022.

No início do ano, em março, foram convocados 200 concursados, sendo 160 preenchidas por candidatos homens e as outras 40 por mulheres. Na época, com medo de perder o prazo, os candidatos acamparam em frente da Aleac e passaram seis dias em frente ao legislativo para cobrar do governo a convocação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar. Os concursados suspenderam o ato após uma conversa com o governador, que prometeu a convocação.