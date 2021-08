Polícia Civil cria instrumento para melhorar atendimento ao cidadão

Se perguntar para qualquer cidadão que tenha necessitado do registro de uma queixa ou de um procedimento do Polícia Civil, principalmente nos finais de semana, a resposta será sempre a mesma: demora no atendimento ou em conseguir o serviço desejado.

A própria Polícia Civil tem consciência dessa deficiência e quer mudar a realidade. No Diário Oficial desta quarta-feira, 11, foi publicado a criação do Comitê Permanente de Acompanhamento da Política de Atendimento ao Cidadão, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Acre, que vai ter como missão planejar e propor programas, projetos e ações institucionais que objetivem a consolidação da excelência do atendimento prestado pela Polícia Civil, coordenar e elaborar protocolos de atendimento nas Unidades da Polícia Civil do estado do Acre, Monitorar os resultados de pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços da Polícia Civil, expedir recomendações e mapear as boas práticas.

As estratégias adotadas devem seguir os princípios da padronização no atendimento, tanto de procedimentos, como dos elementos que constituem a identidade institucional da Polícia Civil, proporcionar um atendimento simples e acessível, incentivar o uso de canais alternativos, dependendo do tipo de ocorrência e gerir o atendimento baseado em dados e na verificação contínua da qualidade do atendimento.