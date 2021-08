Nem tudo é como antes, na Casa de Abrantes

PODE VIR A SURGIR um candidato que represente o equilíbrio, que venha ser um estadista no comando do país, mas até aqui isso não aconteceu; com as pesquisas mostrando o eleitorado inclinado na direção de dois extremos do radicalismo: a extrema direita, com o Jair Bolsonaro, que foi contra a vacina; que prescreveu medicamentos sem eficácia para combater o Covid-19; que defende o golpe militar, quando promete agir “fora da Constituição”; que agrediu verbalmente jornalistas por não aceitar o contraditório; que se insurge contra o Judiciário, que ataca o STF por não ter como controlá-lo, que não respeita as minorias; longe de ser um estadista; e do outro o aloprado do Lula, que também não serve de exemplo para nada, cujos governos do seu partido protagonizaram os maiores escândalos deste país; e até hoje insiste em dizer que não sabia de nada; que é cercado por um entorno raivoso; cuja vitória seria a volta dos velhos conchavos, enfim, nada que possa a se comemorar se eleito for. O que se precisa no Brasil é de um presidente que não seja extremista, que seja respeitado pelas suas ações, que não sirva de péssimo exemplo ao exterior, e que possa conduzir este país a um porto seguro de desenvolvimento e paz social. É esperar que surja um nome que se contraponha em 2022 a estes dois polos negativos, afinal, sonhar, não custa nada, diz a velha máxima.

FALTA HUMILDADE

AO SER ENTREVISTADO ontem na Rádio Cidade, pelo jornalista Astério Moreira, o vereador Arnaldo Barros (PODEMOS), definiu em poucas palavras o que acha da gestão do Bocalon: – muita arrogância e pouca humildade.

VAI PARA O JOGO

A VEREADORA Lene Petecão (PSD) mandou postagem ao BLOG, afirmando que será candidata a deputada, com o consenso da família, com o pé no chão e para somar.

RELAÇÃO DE URBANIDADE

ATÉ AQUI, os dois mais cotados candidatos ao governo, governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD), vêm mantendo uma relação de muita urbanidade.

VEIO A CALHAR

O APARECIMENTO da candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo, tira um pouco do peso da responsabilidade do Jorge Viana de disputar o governo.

SÓ NUM CENÁRIO IDEAL

ATÉ a dona Mariquinha da SOBRAL sabe que, o foco pessoal do ex-senador Jorge Viana (PT) é a de tentar voltar ao Senado; somente aparecendo na cabeça das pesquisas, é que o levaria a ir para a briga pelo governo.

ACABA LOGO ESTA BABOSEIRA

CERTA a decisão do presidente da Câmara Federal, Artur Lira (PP), de levar a decisão sobre o “voto impresso” para decisão do plenário, porque acaba de vez com esta ópera-bufa do atraso, discussão idiota que polarizou o país.

TOMARA QUE NÃO SURJA

TOMARA que mesmo com uma derrota desta PEC do atraso no plenário, não inventem um projeto para a volta da comunicação pelo orelhão, e por carta e telegrama.

SEBO NAS CANELAS

A AFIRMAÇÃO do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que o “Distritão” será rejeitado na Casa, murchou as orelhas dos deputados que pugnam pela mudança. Tratem de passar sebo nas canelas e correr para formarem chapas próprias para a disputa da ALEAC.

TAREFA PARA PROFISSIONAL

E, formar chapas próprias para deputado estadual e deputado federal não é tarefa para amador, e há que se ter atrativos financeiros para conseguir candidatos.

CONVITE PESSOAL

NÃO É BALELA, mas fato verdadeiro, a professora Márcia Bittar (sem partido) foi convidada pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro para ser candidata ao Senado.

CRIA UM CLIMA DE INCERTEZA

A SENADORA Mailza Gomes (PP), quando não se pronuncia de forma oficial e incisiva, se disputará um novo mandato, alimenta boatos de que recuará para disputar a Câmara Federal. E, cria clima de incerteza.

EMENDA PIOR QUE O SONETO

UMA EMENDA que saiu pior que o soneto foi o deputado Jesus Sérgio (PDT), que votou a favor da privatização dos Correios, justificar que foi por um erro de digitação. Pode até ter sido, mas ninguém acreditou na versão estranha.

CORRERIA

CANDIDATOS com potencial de votos para deputado estadual, estão correndo para se abrigarem em partidos que vetam a entrada de candidatos com mandatos.

CHAPA ATRAENTE

DIRIGENTES do PSD dão como certa a filiação da ex-deputada Leila Galvão (MDB) para a disputa de um mandato na ALEAC. É um nome forte em Brasiléia.

GANHA NO ESTADO

O PRESIDENTE Jair Bolsonaro tende a ser o mais votado no estado na eleição do próximo ano, o problema é que o Acre tem um peso ínfimo numa apuração nacional.

É PARA PREOCUPAR

COM AS SAÍDAS dos deputados Roberto Duarte e Meire Serafim do MDB, é para a direção do partido se preocupar em achar nomes que compensem as perdas.

VOLTA O PRESENCIAL

A PARTIR da próxima terça-feira voltam as sessões presenciais na ALEAC. Mesmo na pandemia, o presidente Nicolau Junior (PP), não diminuiu o número de votações.

ERA A GRANDE CARTADA

A PRIMEIRA grande cartada política do deputado Jenilson Leite (PSB), que era a vitória da ex-prefeita Socorro Neri, falhou; tivesse tido sucesso, ele entraria mais forte na disputa de um mandato, seja para o Governo ou Senado.

COMEÇA A DEFINIÇÃO

COM A VOTAÇÃO do sistema “Distritão” nos próximos dias, começará a se ter uma definição sobre como é que ficarão as composições partidárias no estado.

TENDÊNCIA NATURAL

O VICE-GOVERNADOR Rocha não disse ainda se disputará mandato na eleição do próximo ano, apenas descarta ser candidato a deputado estadual. A tendência do grupo deve ser priorizar a reeleição da deputada Mara Rocha.

HIPÓTESE DESCARTADA

O EX-PREFEITO Vagner Sales disse ao BLOG que descarta lançar um nome da família para deputado federal, com a saída da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado.

FRASE MARCANTE

“O homem comum é exigente com os outros: o homem superior é exigente consigo mesmo”. (Marco Aurélio).