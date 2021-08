Acre volta a registrar novos casos de Covid-19 com 33 contaminados

O governo do Acre emitiu uma nota técnica na manhã desta segunda-feira, 9, informando as mudanças que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 acaba de fazer com relação à classificação de risco da pandemia do novo coronavírus e às doenças relacionadas ao SARS-CoV-2. Com base em novos dados, as autoridades decidiram reduzir a Regional do Alto Acre para a classificação em Nível de Cuidado (bandeira verde).

A situação acarreta mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais, que passam a funcionar com lotação de 80% da capacidade de público nas cidades que compreendem o Alto Acre.

Já as Regionais do Baixo Acre e Purus e Juruá/Tarauacá-Envira mantêm a classificação em Nível de Atenção (bandeira amarela), permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.

O Comitê destacou que vem atuando com transparência na informação a toda população e ressaltou a necessidade de se manter os cuidados de higiene contra o vírus.