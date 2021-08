No Acre, cantor brega Wanderley Andrade faz show animado e leva público ao delírio 

Na partida dos invictos pela rodada do campeonato acreano 2021, quem saiu vencedor foi o Humaitá que venceu pelo placar mínimo de 1 a 0 na tarde desta sábado, 7. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Gleisson, de pênalti, aos nove minutos do segundo tempo. Foi o quarto gol do camisa 9, artilheiro isolado do estadual.

Na cobrança, Gleisson mandou no canto esquerdo do goleiro, que ainda tocou na bola antes dela entrar e morrer no fundo da rede. Em seguida, o Humaitá quase amplia com uma finalização forte de Luan dentro da área do São Francisco. No rebote, Rodrigo ficou com a bola e chutou para mais uma defesa do goleiro do São Chico.

Com 10 pontos, o Humaitá se mantém invicto, e a assume a liderança isolada provisória do primeiro turno. O Atlético-AC, com nove pontos, é o vice-líder e tem um jogo a menos. O São Francisco perde a invencibilidade e a segunda posição, permanecendo com oito pontos, ficando na terceira colocação.