Acre não registra novos casos e nem mortes por covid-19

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou duas mulheres identificadas como Dayane e Regiane feridas na tarde deste domingo, 08, na Avenida Sobral em frente a Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), em Rio Branco (AC).

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, as duas mulheres trafegavam em uma motocicleta modelo Honda Start 160, de cor preta, placa QLV-1224 no sentido centro-bairro quando inesperadamente o motorista da caminhonete F250, de cor preta placa, EJU-7C49, que trafegavam no mesmo sentido na avenida, fez uma conversão a direita para entrar em uma empresa de material de construção, vindo a fechar a passagem da moto, que colidiu na porta da caminhonete. Com o impacto a moto, condutora e a passageira (Dayane e Regiane) saíram da pista, bateram as cabeças no solo, foram parar as margens da avenida e desmaiaram. O motorista da caminhonete permaneceu no local e auxiliou as vítimas.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as duas mulheres ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, Dayane sofreu fraturas na perna esquerda, ombro esquerdo e braço esquerdo. Já Regiane sofreu escoriações e foi levada ao hospital para fazer uns exames na cabeça. Ambas permanecem em estado de saúde estáveis.

A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito para os trabalhos de perícia. Em seguida a moto e a caminhonete foram removidos da avenida.