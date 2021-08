Inclusão: escolas do país devem adotar Libras como primeira língua

Raimundo Olímpio Bezerra, o Raimundo Alemão, de 80 anos, foi morto no interior de sua loja, a tradicional Mercearia Fé em Deus, fundada em 1974 e localizada desde então à rua 17 de novembro, no centro de Xapuri.

O crime, ocorrido no começo da noite desta sexta-feira, 6, teve grande repercussão na cidade, onde a vítima era um dos moradores mais conhecidos e respeitados.

De acordo com a Polícia Civil, o comerciante foi encontrado com um ferimento na cabeça. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas foi possível atestar o óbito de Raimundo Alemão.

Uma fonte no hospital Epaminondas Jácome disse ter visto perfurações no corpo após a chegada no necrotério, aparentemente causadas por arma branca, mas essa informação não foi confirmada pela polícia.

A reportagem levantou informações que indicam que a arma do crime pode ter sido uma tesoura de cortar correntes, que se encontrava ensanguentada ao lado do corpo do comerciante.

Frequentadores de um bar localizado nas imediações da loja onde o comerciante foi morto afirmaram ter visto o suspeito em fuga pela rua da frente do estabelecimento com uma caixa na mão.

O ac24horas falou com o inspetor da Polícia Civil, Eurico Feitosa, que informou que os trabalhos de investigação já estão em andamento e que o corpo seria levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os exames de praxe.

Esse foi o segundo homicídio registrado em Xapuri neste ano.

Outras informações a qualquer momento.