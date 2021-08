Em Brasiléia, polícia identifica envolvidos em furto de produtos avaliados em R$ 15 mil

O deputado Neném Almeida (Podemos) esteve presente no dia de hoje (5) no manifesto do Cadastro de Reservas do concurso da Polícia Militar, em frente a Assembleia Legislativa, na capital e se manifestou solidário à causa do grupo.

O parlamentar tem se posicionado fortemente em defesa da convocação dos remanescentes para a ocupação das vagas disponíveis na Instituição. Além disso, tem criticado duramente a falta de um canal de comunicação entre o governo do estado e a comissão que representa as pessoas do cadastro de reservas.

“A posição do governo em sequer abrir um canal de comunicação ainda nos causa espanto. A promessa foi feita pelo governador em frente à Assembleia em novembro do ano passado e ainda foi cumprida. É necessário dar uma posição clara aqueles que até hoje aguardam a convocação, e não apenas acenos, sorrisos e tapinhas nas costas.” comentou Neném.

O último concurso realizado para a corporação foi realizado no ano de 2017 e seu CR tem vigência prevista até o mês de novembro deste ano. Os últimos dias foram marcados por uma série de críticas à gestão estadual em virtude do governador ter dito sobre a intenção de realizar novo concurso para a segurança e pouco tempo depois ter sinalizado o envio a Aleac de PL para o aproveitamento do cadastro da PM no Corpo de Bombeiros.

As críticas se devem em virtude de já ter sido identificado a existência de vagas disponíveis no Plano de Cargos e Carreira da Polícia Militar, o que não justificaria o remanejamento e o mesmo prejudicaria a realização do concurso específico para os Bombeiros, já que muitas pessoas aguardam por esse novo concurso.

“Essa expressão “dono da caneta” vem sendo utilizada com frequência e pode estar gerando má interpretação. O governador não é dono do que é público, ele apenas está como guardião. É importante entender a diferença e a responsabilidade que acarreta. Eu ainda quero acreditar que ele está sendo mal instruído por parte da sua equipe. Espero que o bom senso possa frequentar o Palácio Rio Branco”, concluiu.