O PT é estrela ou meteoro?

O PT viveu ontem um de seus piores momentos depois da derrota nas eleições de 2018. Ganhar, governar, acertar, errar e perder faz parte do intrínseco jogo das relações humanas a que chamamos política. A humilhação pública imposta pelo deputado Jonas Lima ao afirmar que sua candidata ao Senado é a deputada federal Jéssica Sales, foi a gota.

A resposta do presidente do PT, Cesário Braga, ao dizer que Jessica é candidata ao Senado e Jorge Viana ao governo foi deplorável. Jonas não está só, o irmão Isaque é prefeito de Mâncio Lima. Se o PT não se dá ao respeito, os filiados e simpatizantes perdem completamente a referência, inclusive, para as eleições de 2022. Melhor seria Cesário não ter respondido; ou ter dito, no mínimo, que Jonas estava sendo ingrato porque cresceu e prosperou na sigla e nos governos petistas.

O PT no Acre tem um legado de obras e conquistas sedimentadas. Não pode trocar tudo isso por circunstâncias eleitorais e eleitoreiras. Se desde o início o PT fosse um partido flexível como outros onde cada um faz o que bem quer não teria problema algum. O discurso era outro. O partido tem nomes qualificados para qualquer disputa, não tem que se agachar para Jonas e prefeitos. O PT vive uma crise de identidade: Precisa se perguntar se é mesmo uma estrela ou um meteoro.

“Eu sou uma ideia”. (Ex-presidente Lula no discurso no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, antes de ser preso)

. Márcio Bittar (MDB), Sérgio Petecão e Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) sustentam a mesma posição de que o Distritão não passa no Senado;

. Nem que a vaca tussa!

. Acho que a vaca não vai tossir mesmo!

. “Lei de combate à corrupção tem sobrado, o que falta é efetivamente combater a corrupção”. (De um leitor da coluna).

. O presidente Bolsonaro lá quer saber de voto impresso auditável, eletrônico, ou algo parecido, ele quer que não tenha eleições para ficar no poder por mais tempo.

. Não quer perder.

. A mesma doença atinge os que estão no poder.

. Evo Morales, os Castros, Daniel Ortega, Chaves (finado), Maduro, Putin…e outros mais!

. É sempre assim!

. O PT ficou no poder pelo voto e com ajuda do Centrão!

. Bolsonaro deve fazer a mesma coisa.

. Se Bolsonaro ficar no poder mais quatro anos tem que ser pelo voto!

. Por cima da Constituição nem ele nem ninguém!

. “Por que os vereadores que foram para Fortaleza fazer um curso não fizeram on-line”?

. Pergunta uma eleitora…

. Bom, é óbvio!

. Comunidade da Cruz Milagrosa na Transacreana feliz com o prefeito Tião Bocalom que decidiu não construir mais um lixão ao lado da igreja e do cemitério.

. Atendeu a vontade dos moradores!

. Marinete Dantas feliz da vida com a decisão!

. Bom dia!