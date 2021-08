Criptomoeda parece ser a palavra mais falada na boca de todos no momento. Quer você seja um observador curioso online ou se está pensando em investir, não há como esconder do universo criptográfico. Seu súbito aumento de popularidade foi impulsionado por ganhos recordes de mercado experimentados desde a virada do ano e também a entrada de figuras públicas como Elon Musk e Snoop Dogg em investimentos nesse ramo. Apesar dessa atenção recente, as criptomoedas já existem há muito mais tempo, com o primeiro token digital, Bitcoin, fundado em 2009. As próprias empresas de Musk, Tesla, investiram US $1,5 bilhão em Bitcoin em Fevereiro de 2021 e a SpaceX anunciou planos de enviar Dogecoin literalmente às alturas apenas três meses depois.

Mas aí vem a pergunta: É seguro investir em criptomoeda?

Os preços das criptomoedas estão mudando o tempo todo, com grandes oscilações de valor, podem se tornar atraentes quando a seta está verde, mas menos quando a seta está vermelha e apontando para baixo. Aqui, examinamos as 5 Melhores Criptomoedas para Investir de acordo com a Coinbase.

Bitcoin

A primeira criptomoeda do mundo é a mais estável e a mais valiosa também. Com uma capitalização de mercado de centenas de bilhões de reais. Pode ser a criptomoeda mais antiga, mas seu domínio do mercado é mais forte do que nunca.

Ethereum

segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado em 2018 e não desistiu de ficar atrás do Bitcoin desde então. Fundada muito mais tarde que sua rival, em 2015, a Ethereum tem um valor de mercado menor, mas também bilionário.

Tether

Ao contrário de algumas outras criptomoedas, o Tether é conhecido como uma “stablecoin”, que visa manter as avaliações de criptomoedas estáveis ​​em todo o mercado. Ele manteve consistentemente um preço em torno de 1 dólar americano. Porém, essa criptografia tem um passado controverso, com a procuradoria de Nova York acusando a controladora de Tether de esconder perdas substanciais de US $850 milhões em 2019.

Cardano

Com uma autoproclamada “criptomoeda verde”, Cardano resistiu um pouco à tempestade provocada pelas preocupações ambientais mencionadas pelo CEO da Tesla, Elon Musk. Seu fundador Charles Hoskinson estima que todo o sistema de Cardano usa menos de 0,01% da energia consumida pela rede do Bitcoin e o polêmico processo de mineração. E, como resultado, viu um aumento de 16,47% na semana passada e um aumento de 38,55% em seu valor no mês passado, apesar dos blips trazidos pela experiência geral do mercado.

Dogecoin

Possivelmente, uma das criptomoedas mais populares dos últimos tempos é Dogecoin, tendo atraído menções públicas de Elon Musk, Snoop Dogg e outros, bem como do Saturday Night Live. Criada como uma piada, a criptografia é sinônimo de uma raça particular de cachorro – Shiba Inu – que era um meme da Internet na época de sua listagem no mercado. Doge, como às vezes é referido, subiu colossais 11.725,49% em valor no ano passado. Sendo agora utilizada pelo Burger King como pagamento do Dogpper, novo produto destinado a cães.

Se você foi abordado por um ‘trader’ que promete grandes retornos, isso é uma farsa. Certifique-se sempre de que o vendedor tem certificações que comprovam seu serviço. Muitos vendedores de criptomoedas não são, e pode ser um golpe pra te roubar dinheiro.