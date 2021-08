Vasco e Náuas ficam no empate e Rio Branco vence o Andirá por 1 a 0 pelo Acreano

O governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão que serão adversários nas eleições de 2022 prestigiaram nesta quarta-feira, 04, a posse do senador Ciro Nogueira (Progressistas/PI) como novo ministro-chefe da Casa Civil, do governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Estiveram presentes na cerimônia de Ciro Nogueira da bancada do Progressistas do Acre, a senadora Mailza Gomes, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, o também deputado estadual, Gerlen Diniz, e os prefeitos de Senador Guiomard e Porto Acre, Rosana Gomes e Bené Damasceno.

Nas redes sociais, Cameli postou uma foto atrás do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) com a legenda: “Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!”, escreveu.

Em um vídeo a caminho da cerimônia, o senador Sérgio Petecão fez elogios a Ciro Nogueira e à senadora Mailza Gomes por toda a ajuda que eles deram na ocasião da candidatura do atual prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Em 2020, Mailza e Ciro Nogueira seguraram a candidatura de Tião Bocalom apesar do governador Gladson Cameli (Progressistas) ter optado por apoiar a então prefeita, Socorro Neri (PSB).

Na cerimônia, Mailza postou um vídeo ao lado de Ciro Nogueira e o novo ministro fez elogios a parlamentar e afirmou que será parceiro do Estado do Acre.

“Reafirmo meu compromisso com o Acre e destacou seu trabalho, com a sua luta, essa grande liderança do Progressista no estado. Você pode ter certeza que tem um grande parceiro aqui”, disse o ministro Nogueira a Mailza Gomes.