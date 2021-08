Universidade do Amazonas retifica vagas de Biblioteconomia para o Acre

A Universidade do Amazonas publicou nesta quarta-feira (4) edital de retificação da oferta de vagas do curso de Biblioteconomia para os Estados. São 20 vagas para o Acre.

O curso é ofertado na modalidade de educação a distância (EaD), com base na sede do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Rio Branco. As aulas terão início no segundo semestre letivo do ano de 2021.

O candidato interessado em participar da seleção deve ter concluído o ensino médio e preencher o formulário de inscrição somente via internet, por meio do endereço eletrônico https://www.compec.ufam.edu.br, a partir das 10h do dia 4 até às 17h do dia 13 de agosto, de acordo com o horário oficial do Amazonas.

O edital de retificação está publicado no Diário Oficial da União e pode ser acessado aqui https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/editalsegunda-retificacao-ao-edital-n-17/2021-336114006